Юрий Шевчук в Севастополе встретился с сыном - морским пехотинцем (фото)

Группа «ДДТ» завершает тур по Украине, посвященный 1020-летию Крещения Руси. Концерт в Севастополе был особенно дорог ее лидеру Юрию Шевчуку - в городе рок-музыкант встретился с сыном Петром, который служит сейчас в армии, в морской пехоте.

"Ему осталось около 70 дней до приказа. Я проводил его в боевой поход из Балтийска и думал, что мы не увидимся еще долго. Но его корабль зашел в Севастополь в день, когда мы сюда приехали. Пете дали увольнительную, мы успели и наговориться «за жизнь», и сходить на море.

На концерт пришли Петины сослуживцы - друзья, матросы и командиры гвардейского корабля «Перекоп». Вообще-то на площади Нахимова, по-моему, собрался весь город. Мне редко нравятся наши выступления, но в этот раз дух летал над Севастополем. Единение было людей благодаря музыке и слову", - рассказал Шевчук в интервью "Комсомольской правде в Украине".

Музыкант заметил, что сын изменился в армии: "Стал собраннее, меньше раздолбайства, мужицкие качества появились в нем. В людях научился разбираться. Планирует после армии с корабля на бал сразу - вернуться к учебе".

Как сообщал УНИАН, концерт, посвященный 1020-летию Крещения Руси, в Киеве состоится 26 июля возле киевской мерии.