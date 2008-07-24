Урожайность зерновых выше прошлогодней в 1,7 раза

Урожайность зерновых культур в Украине, по состоянию на 1 июля, составляла 30,7 ц с 1 га против 17,8 ц в прошлом году, что выше в 1,7 раза. Такие данные содержатся в отчете "О социально-экономическом состоянии Украины", размещенном на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным комитета, по состоянию на 1 июля зерновые культуры были скошены и обмолочены на площади 442 тыс. га, что в 3,2 раза меньше, чем на начало июля прошлого года. В то же время, в Госкомстате напоминают, что в прошлом году сбор урожая проводили в чрезвычайно ранние сроки из-за неблагоприятных погодных условий и засухи. Несмотря на сокращение сроков сбора по сравнению с прошлым годом, в сравнении с 2004-2006 гг., уборка идет в 4-5 раз быстрее, отмечают в Госкомстате.

На 1 июля общая убранная площадь зерновых составила 3,4% от всей площади посевов против 10,8% в прошлом году. Общий валовой сбор зерна составил 1,4 млн. тонн.

По сравнению с 2007 г. общая посевная площадь увеличилась на 927 тыс. га (3,6%), в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 773 тыс. га (на 3,9%), в хозяйствах населения - на 194 тыс. га (на 2,6%). При этом увеличение посевных площадей наблюдается в 21 регионе Украины. В частности, посевная площадь под яровую и озимую пшеницу увеличилась на 13,2% - до свыше 7,12 млн. га, под кукурузу - на 21,7% - до 2,5 млн. га, рапс - на 58,7% - до 1,4 млн. га. В то же время, посевные площади под яровой и озимый ячмень снизились на 15,2% - до 4,2 млн. га, под кормовые культуры - на 11,8% - до 2,67 млн. га, под сахарную фабричную свеклу - на 46% - до 389,8 тыс. га.

Справка УНИАН. В этом году в Украине ожидается получить свыше 40,4 млн. тонн урожая. В 2007 г. урожай составил 29,3 млн. тонн, средняя урожайность - 18,4 ц/га.