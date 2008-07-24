Прикарпатская певица Мика НЬЮТОН представляет Украину в Юрмале (Латвия) на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2008».

Об этом сообщили УНИАН в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Сегодня, 23 июля, в Юрмале стартует конкурс «Новая волна-2008». Среди его участников - подопечная Юрия ФАЛЁСЫ (экс-продюсера Ани ЛОРАК), Прикарпатская певица из Бурштина Галицкого района, 22-летняя Мика НЬЮТОН (настоящее имя - Оксана). Также Украину будет представлять трио «Клипсы».

В основном конкурсе его участниками будут 18 певцов из 14 стран мира. В течение трех дней им придется выполнить мировой хит, песню своей страны и оригинальную композицию, написанную специально для фестиваля в Юрмале.

На закрытии «Новой волны» жюри объявит победителя конкурса, который получит денежный приз в размере 50 тысяч долларов США. Обладатели второго и третьего мест получат 30 и 20 тысяч долларов соответственно. Кроме того, один из участников будет удостоен специального приза от музы фестиваля Аллы ПУГАЧЕВОЙ - 50 тысяч долларов США.

Справка УНИАН. Первый фестиваль в Юрмале состоялся в 1986 году.

В 2005 году приз от А.ПУГАЧЕВОЙ получила Тина КАРОЛЬ, уроженка Ивано-Франковска. Тогда же она заняла второе место в конкурсе, что считается лучшим достижением Украины в «Новой волне».

В прошлом году участником фестиваля был Василий ЛАЗАРОВИЧ из Косовского района Ивано-Франковской области.