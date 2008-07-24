Российские инвесторы впервые купили авиазавод в США

Российская инвестиционная группа "Промышленные инвесторы" бизнесмена Сергея Генералова и компания "Каскол" закрыли сделку по покупке производителя самолетов Adam Aircraft Industries (AAI), компании, обанкротившейся в феврале 2008 года, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что "Промышленные инвесторы" станут первым частным российским владельцем западной авиастроительной компании, если им удастся приобрести AAI, получив одобрение покупки от Федеральной торговой комиссии США.

Сумма сделки составила 10 миллионов долларов. При этом портфель заказов AAI, обанкротившегося производителя сверхлегких реактивных самолетов, насчитывает более 800 миллионов долларов.

Ранее AAI вложила 278 миллионов долларов в разработку легкого самолета А700. "Промышленные инвесторы" и "Каскол" готовы выложить 150 миллионов долларов, которые необходимы AAI для сертификации своей машины. Новые владельцы рассчитывают получить сертификат в 2009 году и начать серийное производство в 2010 году.

Всего в портфеле американской компании заказы на 322 самолета А700. Российские инвесторы предполагают, что предприятия Adam Aircraft смогут производить по 100 А700 в год. Стоимость самолетов составит 2,5-2,7 миллиона долларов за единицу.

Adam Aircraft Industries была основана в конце 1990-х годов. В 2002 году компания спроектировала самолет А500 на шесть мест, а с 2003 года начала разрабатывать А700.

Среди активов группы "Промышленные инвесторы" - транспортная группа Fesco, "Русские биотехнологии", а также компания Dexter, предоставляющая услуги авиатакси.

Лента.ру