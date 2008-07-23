Кернес заявил, что не явится на допрос

Исполняющий обязанности Харьковского городского председателя, секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС не собирается до конца июля являться на допрос к следователю в Киев для дачи показаний в рамках возбужденных относительно него уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на специально созванной в горисполкоме пресс-конференции Г.КЕРНЕС заявил, что он может появиться к следователю лишь 31 июля.

«Я не уклоняюсь от следствия, но я сегодня исполняю обязанности городского председателя, и у меня есть множество причин», - сказал Г.КЕРНЕС, прибавив, в частности, что он имеет много работы, хочет «догулять отпуск» и завершить курс лечения.

«Я сказал, что приду 31 июля (к следователю – УНИАН) во второй половине дня», - отметил Г.КЕРНЕС, отвечая на вопрос журналистов.

Он отказался рассказывать о содержании допроса 22 июля, но заявил, что хотел бы видеть себя «потерпевшим» по уголовному делу. На пресс-конференции Г.КЕРНЕС и народный депутат Дмитрий ШЕНЦЕВ продемонстрировали аудиозаписи, которые, по их мнению, подтверждают, что на самого Г.КЕРНЕСА, его сына, а также на мэра Харькова Михаила ДОБКИНА готовилось покушение. При этом было указано на депутата одного из районных советов Харькова Олега МЕДВЕДЕВА, которого участники пресс-конференции считают заказчиком покушения. События вокруг Г.КЕРНЕСА Д.ШЕНЦЕВ назвал «беспрєдєлом», с которым, по его мнению, «пора заканчивать», и заявил, что Партия регионов выступает «за отстранение Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел». Д.ШЕНЦЕВ считает, в частности, что в случае с Г.КЕРНЕСОМ секретаря горсовета могли допросить «просто по телефону», или это мог сделать по поручению Киева следователь в Харькове.

То, что происходит, в частности, заявления о «наркотрафике», разгуле «криминалитета» и тому подобное Г.КЕРНЕС считает «дискредитацией Харькова». Он заявил, что не знает о каком-то «четвертом уголовном деле» относительно него, считает, что Ю.ЛУЦЕНКО - «непрофессионал», который «создал дисбаланс в структурах власти», и что министр «не проинформирован о моих уголовных делах» и осуществляет политику «непрофессионального идиотизма».

Г.КЕРНЕС сказал, что 22 июля во время принудительной доставки в Киев, когда «меня похитили», а также во время допроса у следователя на него оказывалось психологическое давление. Как назвать иначе, в частности, то, что для его доставки было задействовано «около 50 автомобилей правоохранительной системы», отметил секретарь Харьковского горсовета. «Я удивлен той демонстрацией силы со стороны власти», «с каждым приходом ЛУЦЕНКО происходят маски-шоу», - сказал Г.КЕРНЕС и прибавил, что будет добиваться статуса потерпевшего.

Г.КЕРНЕС побаивается, что «правоохранительные органы могут применить любые меры относительно меня», но заявил, что будет защищать свои права, а «тот, кто нарушил закон, понесет наказание». «Лично мне не до шуток, потому что я представляю органы самоуправления, а сегодня идет дискредитация власти», - сказал он.

Г.КЕРНЕС заявил о присутствии возле помещения, где проходила пресс-конференция, стражей порядка, которые, по его словам, пытаются вручить ему повестку на допрос, и накричал на журналистов, которые хотели выйти убедиться в этом. Он запретил им делать это.

По сообщениям местной прессы, после пресс-конференции в кабинете секретаря горсовета стражи порядка пытались вручить повестку Г.КЕРНЕСУ, но не смогли сделать этого.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что секретарь Харьковского городского совета Г.КЕРНЕС будет доставлен на допрос в принудительном порядке, если не появится добровольно. По словам министра, насколько ему известно, вчера, 22 июля, Г.КЕРНЕСУ была вручена первая повестка, а сегодня во время его пресс-конференции ему должна была быть врученная вторая повестка. Если Г.КЕРНЕС не появится к следователю после вручения ему и третьей повестки, то он будет доставлен на допрос в принудительном порядке, заметил руководитель МВД. «Ситуация повторится, если не появится после вручения третьей повестки. Закон позволяет нам осуществить силовой повод для дачи показаний», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.