В Одессе неизвестные подожгли машину активиста "Дорожного контроля"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Булгару сообщил журналистам. По его словам, его автомобиль BMW был на стоянке, на улице Пишоновской. Видеокамеры наружного наблюдения зафиксировали, как к автомобилю около 4.00 подошли двое людей. Один облил машину жидкостью из бутылки, другой - поджег.

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"Предварительно, ущерб - 60 тыс. грн", - сказал Булгару. Он отметил, что данный инцидент связан с его активной общественной деятельностью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 4.17 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Приморском районе по ул. Пишоновской горит легковой автомобиль.

К месту вызова в 4.24 прибыло пожарно-спасательное отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

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"Пожар ликвидирован в 4.36. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек", - сказали в пресс-службе.