Нацсовет по телерадиовещанию разрешил возобновить вещание двух российских телеканалов

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Российские телеканалы «Еврокино» и «Радость моя» останутся в кабельных сетях», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНацсовет запретил трансляцию в Украине еще трех российских телеканалов

Согласно данным пресс-службы, телеканалы приняли меры для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями украинского законодательства и предоставили Нацсовету необходимые доказательства.

«Председатель Национального совета Юрий Артеменко сообщил, что в регуляторный орган поступили гарантийные письма от правообладателей программ «Еврокино» и «Радость моя», в которых они уверяют о принятых мерах по устранению нарушений украинского законодательства», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, решение о запрете телеканалов «Еврокино» и «Радость моя» Нацсовет по телерадиовещанию принял в ходе заседания 17 марта. Регулятор во время мониторинга эфира этих телеканалов зафиксировал размещение фильмов с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, и рекламы, не адаптированной к требованиям украинского законодательства.

Помимо телеканалов «Еврокино» и «Радость моя», 17 марта Нацсовет исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, российские телеканалы «Музыка Первого», «Оcean–TV», «HD Life», «ТДК (Телевизионный Дамский Клуб)», «24 Док», «Детский», «STV», «Индия ТВ», «Здоровое телевидение», «Ля-минор ТВ», «Drive», «Мать и дитя».

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

С тех пор Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины около 50 российских телеканалов.

Данные телеканалы занимаются российской пропагандой, искажают действительность и являются инструментом манипуляции общественным мнением, используемым страной-агрессором.