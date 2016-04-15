Порошенко: За время АТО спецназовцы провели почти 600 операций по зачистке территорий и ликвидации ДРГ
За время антитеррористической операции спецназовцы Министерства внутренних дел Украины приняли участие в проведении около 600 операций по зачистке территорий и ликвидации диверсионно-разведывательных групп.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления по случаю празднования 2-й годовщины со дня создания батальонов патрульной службы милиции особого назначения.
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«За время проведения антитеррористической операции вы, здесь присутствующие, и ваши побратимы приняли участие в проведении около 600 операций по зачистке территорий, населенных пунктов, ликвидации диверсионно-разведывательных групп», - отметил глава государства.
По словам Порошенко, спецназовцы МВД вместе с ВСУ и другими силовыми подразделениями «возвращали Донбасс в Украину и Украину на Донбасс».