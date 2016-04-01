Генштаб допускает проведение седьмой волны мобилизации в "уменьшенных объемах"

Об этом во время часа правительства в Верховной Раде сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает радио "Свобода". По его словам, военные части после проведения демобилизации будут доукомплектованы, в основном, контрактниками, после чего объемы мобилизации будут определены соответствующим указом президента по представлению Генштаба.

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Как заявил Руснак, с начала 2016 года на службу по контракту отобрано 18 тыс. военных, зачисление около 8 тыс. ожидают в апреле.

«В первую очередь, комплектуются воинские части, которые привлечены к выполнению задач в зоне АТО, – отметил Руснак. – В состав направляются кандидаты, которые имеют боевой опыт и опыт предыдущей службы в войсках».

До конца апреля, по его словам, по демобилизации в Украине должны освободить 45 тыс. военных: 42 тыс. из рядов ВСУ и 3 тыс. – из других военных формирований. На сегодняшний день демобилизованы уже 6 тыс. военных, сообщил заместитель министра.

«Все освобожденные будут обеспечены всеми финансовыми выплатами и формой одежды по сезону, то есть зимней», – отметил Руснак.

Как сообщал УНИАН, 29 марта вступил в силу указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время четвертой волны частичной мобилизации. В запас будут уволены военнослужащие, призванные на службу указом от 21 июля 2014 года и указом от 14 января 2015 года.