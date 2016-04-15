Суд над российскими ГРУшниками сегодня перейдет к завершающей стадии - дебатам

Вчера в суде слушали самих обвиняемых, передает 5 канал.

Адвокаты просили суд исключить из дела видеодоказательства, их подзащитные дали после задержания. Там они признавались, что являются кадровыми российскими военными.

Читайте такжеСуд над российскими ГРУшниками: слова их защитников противоречат выводам СЦКК

Во время заседания ГРУшники снова отказывались от данных ранее показаний. Утверждали, что приехали в Украину бесплатно воевать на стороне террористической "ЛНР". На большинство вопросов во время допроса отвечать отказывались.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.