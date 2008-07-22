Луценко: в нашей стране к следователю ходят и Президент, и министр

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что «до конца сегодняшних суток господин КЕРНЕС будет отпущен и, в случае необходимости, он будет допрашиваться и в дальнейшем». Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

По информации ДСО, “сегодня в Главное следственное управление МВД Украины был принудительно доставлен секретарь Харьковского городского совета КЕРНЕС Геннадий Адольфович, который длительное время преднамеренно уклонялся от предоставления следователю показаний по уголовному делу, по которому он проходит в качестве свидетеля. Ввиду некоторого общественного резонанса этого события, свою оценку факта задержания Г.КЕРНЕСА высказал и министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО”.

По словам министра, “это принудительный привод к следователю, наступающий для любого, кто уклоняется от дачи показаний. В нашей стране к следователю ходят и Президент, и министр внутренних дел, и другие высокие должностные лица. Будет ходить и гражданин КЕРНЕС”.

“Очевидно, - говорит Ю.ЛУЦЕНКО, - что до конца сегодняшних суток господин КЕРНЕС будет отпущен и, в случае необходимости, он будет допрашиваться и в дальнейшем”.

Руководитель МВД отметил, что ничего чрезвычайно радикального не произошло. “Знаю о том, что депутаты пытаются политизировать этот процесс, но это просто допрос свидетеля. Если в ходе следствия будут установлены обстоятельства, которые смогут привести следователя к переквалификации статуса господина КЕРНЕСА, например, в подозреваемого или обвиняемого, то это можно сделать, к сожалению, лишь после разрешения органов прокуратуры. Честно говоря, мы не чувствуем активной помощи от наших партнеров из органов прокуратуры. Однако милиция будет делать все, что зависит от нас, чтобы очистить Харьковский регион от наркотрафика, который находится под прикрытием достаточных высоких и влиятельных политических и административных единиц”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, в Харькове работниками милиции был задержан Г.КЕРНЕС. Цель задержания, по данным милиции, - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в ДСО отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».