В ГПУ показали фото подозреваемых в организации покушения на главного эксперта в деле MH17

Как сообщил на брифинге заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, во время обысков у них изъяли 3 единицы огнестрельного оружия, 2 гранаты РГД-5 и более 130 патронов калибра 9 мм и 7.62 мм, в том числе, с маркировкой Тульский патронный завод "ТПЗ", которые были обнаружены на месте совершения указанного покушения на убийство.

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"Покушение на убийство выполнено криминальными элементами в составе организованной преступной группировки с мощными связями в криминальной среде среди так называемых "воров в законе", - добавил Матиос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 ноября 2015 года было совершено нападение на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувbна, главного судебного эксперта в расследовании авиакатастроф МН17, ИЛ-76 и событий в Иловайске.

По информации пресс-службы Нацполиции в Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Правоохранители, которые выехали по вызову, со слов очевидцев установили, что мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и совершил три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 15 час. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Матиос сообщил, что подозреваемая в организации покушения на Рувина преступная группировка "включает криминальных элементов - выходцев из Крыма и Донецкого региона, а таке имеет, и это подтверждено следствием, тесные связи с криминальной средой Российской Федерации".