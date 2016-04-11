ГПУ сообщила о еще одном покушении на главного эксперта в деле МН17

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге.

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«В результате получения пулевых ранений был более чем на полгода (Александр Рувин - УНИАН) отстранен в связи с необходимостью проведения сложных оперативных вмешательств и операции-лечения за рубежом. По возвращению в Украину повторно была совершена попытка покушения на лицо, точнее на автомобиль, на котором всегда передвигался Рувин Александр Григорьевич», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 ноября 2015 года было совершено нападение на Рувина - главного судебного эксперта по расследованию авиакатастроф МН17, ИЛ-76 и событий в Иловайске.

Инцидент произошел вечером на Оболони. Правоохранители, которые выехали по вызову, по словам очевидцев установили: мужчина приехал домой. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.