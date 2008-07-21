Прогноз погоды на 22 - 25 июля

22 июля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В западных, северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах местами сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части до 23°; днем 25-30°, на юге и востоке до 33°; в западных областях ночью 9-14°, днем 19-24°.

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

23-24 июля в западной части, 24 июля и в Одесской области будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с; в Карпатах и прикарпатских областях затяжные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 23 июля 22-27°, 24 июля 25-30° (на Прикарпатье 23-24 июля 18-23°); в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°. На остальной территории небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей 21-24°; днем 29-34°, в южной части и восточных областях до 35-37°.

25- 26 июля ожидаются дожди, местами грозы (25 июля ночью на Левобережье, днем в восточных и Сумской областях преимущественно без осадков). Температура ночью 17-23°, в западной части 13-19°; днем 25-31° (на Прикарпатье и Закарпатье 22-27°), 25 июля в восточной половине страны, 26 июля в восточных областях 30-36°.

В г. Киеве и области 22 июля будет переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

23-24 июля - небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

Ночью 25 июля без существенных осадков, в дальнейшем временами пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°.