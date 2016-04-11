Тука назвал условия возобновления работы контрольного пункта в Станице Луганской

08:41, 11 апреля 2016
Общество
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КПВВ "Станица Луганская" могут открыть через два дня, если боевики не будут его обстреливать.

"Госпогранслужба"

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Вместе с командованием сектора принято решение: если в течение двух дней террористы не будут осуществлять обстрелы - рассмотрим вопрос о возобновлении работы КПВВ", - говорится в сообщении.

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По его словам, минувшей ночью боевики обстреляли Станицу Луганскую из стрелкового оружия и 82-мм минометов.

"Жертв нет. Поврежденные вагончики пограничников на КПВВ", - отметил Тука.

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