Тука назвал условия возобновления работы контрольного пункта в Станице Луганской
08:41, 11 апреля 2016Общество
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КПВВ "Станица Луганская" могут открыть через два дня, если боевики не будут его обстреливать.
КПВВ могут открыть в течение двух дней / "Госпогранслужба"
Об этом на странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
"Вместе с командованием сектора принято решение: если в течение двух дней террористы не будут осуществлять обстрелы - рассмотрим вопрос о возобновлении работы КПВВ", - говорится в сообщении.
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По его словам, минувшей ночью боевики обстреляли Станицу Луганскую из стрелкового оружия и 82-мм минометов.
"Жертв нет. Поврежденные вагончики пограничников на КПВВ", - отметил Тука.
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