Вселенский патриарх отслужит вечерню в Софийском соборе

Вселенский патриарх ВАРФОЛОМИЙ I отслужит 25 июля вечерню в Софийском соборе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, рассказывая о плане государственных мероприятий по празднованию 1020-летия крещения Киевской Руси.

ВАРФОЛОМИЙ I планирует освятить колокола и царские врата Софийского собора.

В рамках государственных мероприятий 24 июля В.ЮЩЕНКО встретится с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

И.ВАННИКОВА напомнила, что ВАРФОЛОМИЙ прибудет в Украину 25 июля. В аэропорту Борисполь состоится торжественная встреча его Всесвятости вселенского патриарха.

26 июля состоятся торжества на Софиевской площади. Планируется, что Президент Украины и Вселенский патриарх выступят с речами и посмотрят литературно-музыкальные композиции духовно-церковных произведений.

Ожидается также, что после завершения торжеств Президент и Вселенский патриарх перейдут на Михайловскую площадь, где возложат цветы к памятному знаку Жертвам Голодомора 1932-1933 годов. После возложения цветов ВАРФОЛОМИЙ отслужит панихиду по жертвам большого голода.

27 июля, по словам И.ВАННИКОВОЙ, на Владимирской горе пройдет торжественная литургия возле памятника Святому Владимиру, которую отслужит Вселенский патриарх. В литургии примут участие высшее руководство государства, руководители зарубежных делегаций и поместных православных церквей.