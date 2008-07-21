В Кременчуге обезглавили Ленина

В Кременчуге Полтавской области неизвестные отбили голову памятнику Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила пресс-секретарь Кременчугского городского управления милиции Анна ВОЛЮВАЧ.

«Соответствующее заявление об акте вандализма в городское управление внутренних дел принес председатель городской организации КПУ, депутат городского совета Владимир ШАПРАН. По его словам, скульптура Ленина, которая расположена на проспекте Полтавский, рядом с районной больницей, осталась без головы. Ее неизвестные отбили от памятника и разбили», - сказала А.ВОЛЮВАЧ.

По ее словам, милиция рассматривает сегодня две версии произошедшего. «Первая – хулиганство. Вторая – неизвестные думали, что памятник выполнен из бронзы и хотели голову сдать в пункт приема металлолома. Но памятник из бетона. Просто покрашен в бронзовый цвет», - отметила А.ВОЛЮВАЧ.

Как сообщалось, весной городские власти выделяли средства на ремонт данного памятника.