Власти Кении надеются на приток туристов из России

Власти Кении надеются, что количество россиян, собирающихся посетить эту страну в ближайшие два года, увеличится в десять раз и достигнет 100 тысяч человек.

"За последние пять лет количество россиян, посетивших Кению, увеличилось с 500 человек до 10 тысяч", - сказал глава МИД Кении, выступая на российско-кенийской бизнес-конференции.

По словам министра, такое резкое увеличение количества российских туристов произошло без какой-либо агрессивной рекламной кампании со стороны Кении.

"Но мы абсолютно не можем быть удовлетворены подобной цифрой и рассчитываем, что в ближайшие два года число туристов из России возрастет с 10 тысяч до 100 тысяч", - сказал министр.

Общее количество туристов, посещающих Кению, составляет около 1 миллиона 600 тысяч человек в год.