В аннексированном Крыму уничтожили почти две тонны санкционных овощей и фруктов

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на подконтрольную Москве прокуратуру полуострова.

«Установлено, что на рынке реализовывали продукцию, которая, в соответствии с соответствующими указами президента Российской Федерации, запрещена к ввозу, поскольку странами происхождения являются страны Европы и Турция. В общем обнаружили почти 2 тонны санкционных овощей и фруктов, которые были изъяты и в тот же день утилизированы», – говорится в сообщении.

Согласно этой информации, проверке подлежало «соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственной продукции и миграционного законодательства».

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«Материалы в отношении семи предпринимателей, которые торговали запрещенной продукцией, направлены в управление Роспотребнадзора для привлечения к административной ответственности... Кроме того, в отношении восьми человек составлены административные материалы за нарушение миграционного законодательства», – отметили в ведомстве.

Накануне крымский адвокат Жан Запрута сообщил, что на рынках в Симферополе утром 6 апреля российские силовики устроили тотальную проверку документов, после чего провели ряд задержаний. Адвокат указал на превышение должностных полномочий силовиками и потребовал правовой оценки.