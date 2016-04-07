Суд над российскими ГРУшниками: слова их защитников противоречат выводам СЦКК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по завершению сегодняшнего судебного заседания заявил один из прокуроров по делу Игорь Нинченко.

Он отметил, в выводах СЦКК и на соответствующих картах четко видно, что направление минометного огня - в сторону украинских позиций, а не наоборот.

"Это абсолютная чушь, выводы адвокатов противоречат информации от СЦКК", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, судебное заседание по делу Александрова и Ерофеева продолжится завтра в 9.30, планируется, что суд завершит изучать письменные доказательства стороны защиты и определится с графиком и способом допроса свидетелей защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня коллегией судей Голосеевского суда Киева.

В течение сегодняшнего заседания суд изучал письменные доказательства стороны защиты, среди которых были справки и другая информация со стороны так называемых “должностных лиц” “ЛНР” о том, что Александров и Ерофеев были милиционерами “ЛНР”, а также информация от совместного Центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе о том, что якобы часть пострадавших бойцов ВСУ получили ранения от так называемого “дружеского” огня от минометного обстрела со стороны сил АТО.