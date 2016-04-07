Суд над задержанными на Донбассе ГРУшниками отказался заслушать российского судмедэксперта

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в судебном заседании по делу Александрова и Ерофеева суд зачитал заключение военного судебно-медицинского эксперта Министерства обороны РФ относительно телесных повреждений и причин смерти солдата ВСУ Пугачева, который был убит во время столкновения украинских военнослужащих с диверсионной группой Александрова и Ерофеева.

Читайте такжеВероятная непричастность ГРУшников к убийству солдата ВСУ не повлияет на их приговор - прокурор

Адвокат Александрова Валентин Рыбин обратился с ходатайством о допросе данного эксперта в суде для дачи пояснений по экспертному заключению, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, заявив, что судьи в состоянии самостоятельно дать оценку данному доказательству защиты.

Кроме того, к делу был приобщен еще ряд письменных доказательств защиты, перечень которых был оглашен в зале суда.

На данный момент в заседании объявлен технический перерыв на 15 минут.