РФ считает Захарченко и Ходаковского причастными к расхищению эшелонов с топливом, требует вернуть деньги - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Подтверждены очередные факты непосредственного участия руководства террористической организации "ДНР" в хищении той части бюджета России, что выделяется на продолжение вооруженной агрессии против Украины и содержание временно оккупированных территорий Донбасса", - сказано в нем.

Сообщается, что в начале марта органы военной прокуратуры и ФСБ России разоблачили схему хищения значительного объема топлива из эшелонов, которые регулярно прибывают из России в Иловайск (Донецкая область), а также доказана непосредственная причастность к этому преступлению так называемого "председателя ДНР" Александра Захарченко и бывшего "секретаря совбеза ДНР” Александра Ходаковского.

"Указанные злодеи реализовали украденное топливо через незаконно присвоенные АЗС известных украинских сетей “Параллель” и “ОККО”", - говорится в сообщении.

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Также разведка сообщает, что РФ продолжает и дальше поставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы для нужд 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

В частности, в Макеевку было доставлено 160 тонн дизельного топлива и три вагона с боеприпасами, в Краснодон - 500 тонн дизельного топлива и 540 тонн бензина, а в Ровеньки - 260 тонн дизельного топлива и 400 тонн бензина.

В этой связи сказано, что в адрес главарей боевиков Захарченко и Ходаковского Генеральной прокуратурой РФ направлены предписания с требованием вернуть в российский бюджет общую сумму стоимости похищенного горючего.

"Установлено, что отказ Александра Захарченко признать свою вину и попытки переложить всю ответственность на Александра Ходаковского стала той последней каплей, что заставила Ходаковского заявить о намерении обнародовать “резонансные” материалы о причастности "председателя ДНР” к тяжким уголовным преступлениям", - говорится в сообщении.

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