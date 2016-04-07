Харьковский суд арестовал мужчину, пытавшегося взорвать пути на станции Изюм

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение суд принял 6 апреля.

48-летний житель Изюма подозревается в попытке совершить диверсию (ст. 15, ст. 113 УК Украины). Установлено, что мужчина заложил два взрывных устройства на двух путях железнодорожной станции Изюм с целью повреждения объектов, которые имеют важное значение. Свой умысел на совершение диверсионного акта мужчина до конца не довел, поскольку был задержан сотрудниками Управления СБУ в области.

"Во время осмотра места происшествия изъято 2 взрывных устройства с мобильными телефонами, прикрепленными к ним, и телефон, с которого злоумышленник планировал осуществить вызов на мобильные, прикрепленные к взрывчатке для приведения в действие детонаторов", - отметил Угровецький.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля СБУ сообщила о задержании в Изюме диверсанта террористической организации "ДНР", который пытался взорвать железнодорожные пути. По данным спецслужбы, местного жителя в январе этого года завербовали представители так называемого "МГБ ДНР". За вознаграждение в 15 тысяч долларов он согласился подорвать подъездные пути на станции Изюм.