СБУ предупредила диверсию по заказу "МГБ ДНР" на станции Изюм (видео)
На Харьковщине после закладки взрывчатки под железнодорожные пути, по которым регулярно перевозится военная техника Вооруженных сил Украины, сотрудники Службы безопасности Украины задержали диверсанта террористической организации "ДНР".
Как сообщает пресс-центр спецслужбы, местного жителя в январе 2016 года завербовали представители так называемого "МГБ ДНР". За вознаграждение в 15 тысяч долларов он согласился подорвать подъездные пути на станции Изюм.
Сотрудники спецслужбы задержали диверсанта после закладки под пути двух взрывных устройств. Для их изготовления были использованы крупнокалиберный артиллерийский снаряд и два килограмма пластида. По оперативной информации, следующим объектом для осуществления диверсионного акта террористы выбрали одно из гидротехнических сооружений Харьковщины.
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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других сообщников террористов в Харьковской области.