СБУ предупредила диверсию по заказу "МГБ ДНР" на станции Изюм (видео)

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, местного жителя в январе 2016 года завербовали представители так называемого "МГБ ДНР". За вознаграждение в 15 тысяч долларов он согласился подорвать подъездные пути на станции Изюм.

Сотрудники спецслужбы задержали диверсанта после закладки под пути двух взрывных устройств. Для их изготовления были использованы крупнокалиберный артиллерийский снаряд и два килограмма пластида. По оперативной информации, следующим объектом для осуществления диверсионного акта террористы выбрали одно из гидротехнических сооружений Харьковщины.

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Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других сообщников террористов в Харьковской области.