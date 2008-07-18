В Киеве появился маньяк – поджигатель автомобилей? (фото)

Столичные автолюбители в шоке — за последние двое суток снова сгорели три автомобиля. По городу поползли слухи о маньяке-поджигателе. «Сегодня» отмечает, что за последнее время в Киеве сгорело девять машин, в милиции подозревают “борцов” с парковками в неположенных местах.

«Волга» и «Москвич» вспыхнули на улице Вербицкого в ночь на 15 июля. Пострадавший — владелец обеих машин говорит, что его соседи видели, как ночью неизвестные облили горючим колеса и подожгли. Он уверен, что это связано с его профессиональной деятельностью и конфликтом между его организацией и некой строительной компанией. Однако в милицию по этому поводу не обращался.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Киева, 15 июля около половины десятого вечера также загорелся «Дэу-Ланос», который стоял у обочины. Быстро приехали пожарные, однако огонь был настолько сильным, что автомобиль сгорел дотла. Скорее всего, это тоже поджог. В понедельник на Бастионной вспыхнула «Субару». В субботу на ул. Тимошенко (Оболонь) загорелся двигатель у «Ауди». Пламя переметнулось на стоявшие рядом «Дэу-Ланос» и «Митсубиси-Аутлендер». Еще один «Ланос», вместе с «Москвичом», сгорели на Левом берегу.

«У нас поджоги машин — это пока единичные случаи», — успокаивает начальник ЦОС ГУ МВД Киева Владимир Полищук. Впрочем, он не исключает, что кто-то может бороться против парковки во дворах таким способом.

Несколько месяцев назад в столице уже объявлялся автоподжигатель — сжег 5 иномарок за 4 часа на улицах Петра Запорожца и Курнатовского. Сейчас «маньяк» задержан, ему светит до семи лет тюрьмы. Свои действия он объяснил как раз борьбой с неправильными парковками. В милиции говорят — уберечься от поджога практически невозможно. Разве что запирать машину в гараже или на платных охраняемых стоянках.

Фото УНИАН