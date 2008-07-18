Ющенко усадят играть в карты с «ведьмой» - Тимошенко

Следуя за мировой модой на политсатиру, скандальный скульптор из Комсомольска Олег Рябо, чьи 9 работ уже красуются в городе, готовится изобразить украинских лидеров в образах гоголевских персонажей повести «Пропавшая грамота». А именно — эпизод игры в карты на душу, пишет «Сегодня». «В роли ведьмы выступит Юлия Тимошенко, представителем нечистой силы — Виктор Ющенко, где-то в сторонке будет дремать Иван Плющ, который как всегда «утримався», - раскрывает секрет задумки скульптор.

На днях же творец завершил необычный образ Кондолизы Райс. На его скульптуре «Скрытый каннибализм» обнаженное тело госсекретаря США соседствует с американским и иранским президентами. «Два непримиримых лагеря - Америка и мусульманский мир (в частности, Иран) - готовы «сожрать» друг друга», – объясняет замысел автор. Одна грудь Кондолизы «устремлена» в сторону Буша, вторая «смотрит» на Ахмадинежада. Но ноги «обращены» к Махмуду.

Ранее горожане обсуждали творение мастера — унитаз в виде головы Джорджа Буша. Идея нагадить на голову непопулярному в арабском мире президенту США пришлась по вкусу одному из шейхов, узнавшему о творении по Интернету. Пока сделка, правда, не оформлена.

Широко известен в Украине мастер стал после того, как изобразил инспектора ГАИ. Памятник гаишнику. Против смешного толстячка с надписью «ДАЙ» и орденом «Дают — бери» выступило облуправление Госавтоинспекции, мол, не гоже порочить честь мундира, уберите купюры из карманов инспектора и надписи нехорошие. Но власти Комсомольска все же обещали, что памятник установят