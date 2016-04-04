Скандального судью Вовка вновь отстранили от работы

Как сообщает ТСН, судья Вовк, который выносил приговор нынешнему лидеру фракции БПП Юрию Луценко, отстранен сроком на два месяца.

В свою очередь сам скандальный судья после заседания ВККСУ сказал, что все равно не прекратит ходить в Печерский суд, потому что "чувствует обязанность".

"Мой долг ходить на работу – я хожу на работу, но зарплату не получаю. А потом, когда уже отменяется решение высшей комиссии, эти деньги возвращаются", - рассказал Вовк.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Высший административный суд Украины отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины об отстранении судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка с должности судьи.

Однако в Генпрокуратуре с решением суда не согласились и заявили о намерении повторно обратятся в ВККСУ с ходатайством об отстранении судьи Волка с занимаемой должности.

Вовк подозревается в злоупотреблении служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу. В частности, он известен тем, что осудил на четыре года тюрьмы экс-министра внутренних дел, нынешнего главу фракции БПП Юрия Луценко.