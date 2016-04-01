Первоапрельские игры в коалицию: Луценко шутит о новом Кабмине со всего двумя министерствами

Председатель фракции БПП Юрий Луценко в своем Facebook в честь первого апреля озвучил новую концепцию правительства, о которой якобы договорились "Народный фронт" и БПП.

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"Договоренность о новом коалиционном правительстве БПП и НФ достигнута. Этому способствовало значительное упрощение структуры Кабмина. Отныне в нем будет только Министерство внутренних и Министерство внешних дел", - написал Луценко.

Развивая тему, председатель фракции БПП предложил: "Баланс премьера Гройсмана и спикера Парубия логично дополнит тандем Авакова и Климкина. Для расширения коалиции мы также поддержали требования "Самопомочи" и вносим новый состав ЦИК во главе с Садовым".

Добавим, что сегодня в БПП уже заявили, что в большинстве, включая внефракционными, уже 231 депутат. Однако вместе в "Народном фронте" и БПП их все еще меньше 226. А кандидатуру председателя правительства должна выдвинуть именно коалиция фракции.