В "БПП" объяснили, почему создание коалиции переносится на следующую неделю

Об этом народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко заявил в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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"Сегодня никакой новой коалиции не будет. Все переносится на следующую неделю, из-за того, что не хватает голосов. В коалиции на сегодня 231 голос, но, согласно норме Конституции, премьер-министра выдвигает коалиция фракций. Во фракциях состоянию на сегодня менее 226 голосов, именно поэтому нужно, чтобы во фракции вошло достаточное количество людей. Именно в этом на сегодня главная проблема", - отметил депутат.

По его словам, на данный момент вероятность того, что депутаты от Радикальной партии, "Батькивщины", тем более "Самопомочи" войдут в состав коалиции, приближается к нулю.

"Но переговоры, которые постоянно с ними ведутся, необходимы на будущее, ведь жизнь, после назначения премьера, только начинается. Чем больше будет привлечено фракций к решению тех или иных вопросов, тем лучше и стабильнее", - отметил Денисенко.

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"К сожалению, процесс создания коалиции тормозится, все устали, впрочем, надеюсь, что следующая неделя будет последней, и мы наконец получим коалицию", - добавил он.