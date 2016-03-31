Миссия ОБСЕ призвала Украину и боевиков сотрудничать ради пропуска людей через "Золотое"

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

Наблюдатели отмечают, что сегодня в 17:00 видели более 120 гражданских лиц, включая людей пожилого возраста, которые стояли в очереди между украинским контрольным пунктом въезда-выезда и блокпостом так называемой "ЛНР", чтобы перейти из районов, контролируемых правительством, в неподконтрольные правительству районы.

"СММ призывает стороны работать вместе и увеличить собственные усилия, чтобы открыть пункт пропуска и дать возможность гражданскому населению в районах, охваченных конфликтом, вернуться к нормальной жизни", - отмечается в сообщении.

В миссии заявили, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией на месте.

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Как сообщал УНИАН, автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в районе города Золотое Луганской области был открыт сегодня, 31 марта.

По словам пресс-секретаря представителя Украины в Трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарки Олифер, сооружение этого КПВВ Украиной длилось около трех месяцев из-за постоянных обстрелов боевиками. Открытие этого пункта пропуска было согласовано всеми сторонами, однако, когда через него поехали автомобили и пошли люди, представители боевиков не позволили им продолжить движение.

Вскоре после открытия контрольного пункта председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил о его временном закрытии из соображений безопасности.