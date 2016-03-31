Пункт пропуска "Золотое" закрыли сразу после открытия: боевики отказались пропускать людей

Об этом сообщил в своем "Твиттере" глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Чтобы не подвергать людей опасности, принято решение о временном закрытии КПВВ в Золотом", - написал он.

Ранее Тука проинформировал, что пункт пропуска сегодня был открыт, как и было запланировано.

"Как и обещали, КПВВ в Золотом открыли. Террористы со своей стороны - нет", - отметил глава области.

В свою очередь более подробно о ситуации рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что открытый сегодня КПВВ строился украинской стороны в течение около трех месяцев "из-за постоянных обстрелов по рабочим и строительной технике, который вели представители отдельных районов Луганской области".

"С начала 2016 года в рамках Трехсторонней контактной группы велись консультации относительно открытия этого пункта, и все стороны консультаций дали свое согласие на открытие КПВВ. Украинская сторона провела все необходимые работы и свое слово сдержала – 31 марта 2016 года через Золотое поехали автомобили и пошли люди. Но представители отдельных районов Луганской области не позволили им ни проехать, ни пройти – вопреки всем договоренностям, достигнутым в рамках подгрупп по экономическим и гуманитарным вопросам и на заседании Трехсторонней контактной группы", - рассказала Олифер.

По словам пресс-секретаря Кучмы, подобные действия говорят "о неконструктивном подходе представителей отдельных районов Луганской области".

"Мы расцениваем подобные действия как грубое нарушение Минских договоренностей, тем более что вопрос открытия данного КПВВ постоянно поднимали сами же представители отдельных районов Луганской области", - заявила она.