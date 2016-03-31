НАБУ завершило расследование дела Абромавичуса против Пасишника

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование уголовного дела по факту незаконного влияния исполнительного директора и и.о. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника на министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте такжеНАБУ опубликовало видео спецоперации по задержанию одесского судьи-стрелка

Дело было открыто по ч. 1 ст. 344 Уголовного Кодекса Украины, шла речь о влиянии на министра с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения.

Отмечается, что детективы НАБУ сообщили подозреваемому Андрею Пасишнику о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к его материалам.

Сейчас сторона защиты ознакамливается с материалами досудебного расследования. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Одновременно в НАБУ сообщили, что досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по заявлению Абромавичуса за ч. 2 ст. 364 УК Украины, относительно осуществления на него давления со стороны ряда народных депутатов Украины, продолжается.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года «Нафтогаз Украины» временно отстранил Пасишника от исполнения обязанностей исполнительного директора в связи с открытым в НАБУ уголовным производством.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

Читайте такжеКабмин делегировал замминистра экономразвития Ковалив в набсовет "Нафтогаза" - источник

Вместе с тем, 8 февраля народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса НАБУ открыло уголовное производство.