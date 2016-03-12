Пасишник отказался давать показания в НАБУ в деле по заявлению Абромавичуса
Исполнительный директор, в. о. заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Пасишник в ходе допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) отказался давать показания в уголовном производстве по заявлению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.
Об этом антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Как мне доложили прокуроры, процессуальные руководители указанного производства, Пасишник вчера в НАБУ отказался на основании статьи 63 Конституции Украины давать показания. Сказал, что поскольку он с дороги, уставший, ему нужно отдохнуть, набраться сил", - сказал он.
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"Мы его заявление приняли, и потом, конечно, для меня, как для антикоррупционного прокурора, так и для обычного гражданина было очень интересно увидеть в эфире телеканала "Интер", где он довольно бодро выглядел и довольно бодро комментировал эти обстоятельства", - добавил Холодницкий.
Как сообщал УНИАН, в феврале министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.
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При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.
Вместе с тем 8 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал первый зампредседателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.
По заявлению Абромавичуса НАБУ открыло уголовное производство, в связи с чем «Нафтогаз Украины» временно отстранил Пасишника от исполнения обязанностей.
9 марта в Бюро сообщили, что по почте прислали Пасишнику документ о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).
11 марта Пасишник пришел на допрос в НАБУ.
Ранее в НАБУ сообщили, что Пасишник не явился на допрос из-за отъезда за границу на лечение.