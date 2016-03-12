Пасишник отказался давать показания в НАБУ в деле по заявлению Абромавичуса

Об этом антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Как мне доложили прокуроры, процессуальные руководители указанного производства, Пасишник вчера в НАБУ отказался на основании статьи 63 Конституции Украины давать показания. Сказал, что поскольку он с дороги, уставший, ему нужно отдохнуть, набраться сил", - сказал он.

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"Мы его заявление приняли, и потом, конечно, для меня, как для антикоррупционного прокурора, так и для обычного гражданина было очень интересно увидеть в эфире телеканала "Интер", где он довольно бодро выглядел и довольно бодро комментировал эти обстоятельства", - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, в феврале министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

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При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

Вместе с тем 8 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал первый зампредседателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса НАБУ открыло уголовное производство, в связи с чем «Нафтогаз Украины» временно отстранил Пасишника от исполнения обязанностей.

9 марта в Бюро сообщили, что по почте прислали Пасишнику документ о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

11 марта Пасишник пришел на допрос в НАБУ.

Ранее в НАБУ сообщили, что Пасишник не явился на допрос из-за отъезда за границу на лечение.