В США прокомментировали предложение об обмене Савченко на "торговца смертью" и наркодилера

13:08, 29 марта 2016
Общество
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает смешным предложение об обмене летчицы и народного депутата Надежды Савченко на отбывающих наказание в США граждан России Виктора Бута и Константина Ярошенко.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал во время публичной дискуссии в Киеве на тему "США для Украины: партнер, патрон или союзник?".

"Предложение для обмена - это просто смешно. Савченко удерживают незаконно в России. Она была захвачена незаконно, и по Минским соглашениям ее надо освободить. И на этом точка", - сказал Пайетт.

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Как подчеркнул посол, президент Украины Петр Порошенко сделал "щедрое предложение" обменять Савченко на двух российских спецназовцев, которые воевали на территории Украины – Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

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