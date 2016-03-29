В США прокомментировали предложение об обмене Савченко на "торговца смертью" и наркодилера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал во время публичной дискуссии в Киеве на тему "США для Украины: партнер, патрон или союзник?".

"Предложение для обмена - это просто смешно. Савченко удерживают незаконно в России. Она была захвачена незаконно, и по Минским соглашениям ее надо освободить. И на этом точка", - сказал Пайетт.

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Как подчеркнул посол, президент Украины Петр Порошенко сделал "щедрое предложение" обменять Савченко на двух российских спецназовцев, которые воевали на территории Украины – Евгения Ерофеева и Александра Александрова.