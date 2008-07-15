Стоимость акций АрселорМиттал Кривой Рог в ПФТС рекордно упали

Заявление Фонда государственного имущества о возможности расторжения договора купли-продажи “Криворожстали” спровоцировало рекордное снижение стоимости акций компании в ПФТС. Об этом сообщила УНИАН брокер инвестиционной компании Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

“Безусловно, такое заявление не могло не спровоцировать негативную реакцию рынка”, - отметила она.

По информации брокера, по итогам сегодняшних торгов котировка покупки акций “АрселорМиттал Кривой Рог” снизилась на 18,8%.

В то же время, по ее словам, бумаги “АрселорМиттал Кривой Рог” волатильны сами по себе, к тому же давление на котировки эмитента оказывали негативные новости на мировых рынках.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 июля заявил, что направил письмо в Кабинет министров Украины с информацией о невыполнении покупателем госпакета акций ОАО "Криворожсталь" условий договора купли-продажи, и проинформировал о необходимости выделения средств в размере около 72,7 млн. грн. для осуществления судебного производства по расторжению этого договора.

В то же время, пресс-служба компании «АрселорМиттал Кривой Рог» обнародовала официальное заявление, в котором говорится, что Фонд государственного имущества Украины до сегодняшнего момента официально не уведомил ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о принятых решениях относительно выполнения компанией своих инвестиционных обязательств.