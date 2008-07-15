«Хлебу Киева» уже не хватает даже на муку

Генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА заявляет, что подчиненная ему компания, обеспечивающая Киев хлебом, не в состоянии обращаться в Аграрный фонд и Госрезерв за мукой. (Такую схему предложил сегодня министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, заявив о необоснованности заявлений про нехватку муки в Киеве).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "Хлеб Украины", основная причина, по словам И.МАЗУРИКИ, в том, что указанные агенты поставляют муку исключительно по предлоплате, а экономическое положение предприятий компаний близко к банкротству.

«На данный момент ОАО «Киевхлеб» имеет задолженность перед ОАО «Киевмлин» в раз мере 21 млн. грн., а ОАО «Киевмлин», в свою очередь, должен поставщикам 60 млн. грн. В этой ситуации говорить о закупках из Госрезерва просто бессмысленно. Одолжить же средства на покупку муки нет возможности, так как банки уже отказывают нам в заеме», - заявил И.МАЗУРИКА.

«Таким образом, воспользоваться предложением Аграрного фонда и Госрезерва на текущий момент не представляется возможным, - почеркнул гендиректор ОАО «Хлеб Киева».

Между тем, он уверен, что только окончательное решение проблемы – установление новой, экономически обоснованной цены на хлеб и решение вопроса старых долгов – позволит ОАО «Киевхлеб» выбраться из экономического кризиса.

В будущем, по словам гендиректора ОАО «Хлеб Киева», он допускает, что хлебопроизводители Киева смогут использовать возможности государственных резервных фондов.