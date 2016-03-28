В ДТП в Израиле погибла украинка, ее муж находится в тяжелом состоянии
Консульскими должностными лицами безотлагательно установлена связь с лечебным учреждением и с органами, осуществляющими расследование причин ДТП.
Сегодня, 28 марта, в Израиле произошло ДТП в результате которого погибла гражданка Украины, а ее муж, тоже украинец, находится в тяжелом состоянии.
Об этом Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило на своей странице в Facebook.
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"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести еще четверо человек, однако их гражданство пока не известно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что консульскими должностными лицами безотлагательно установлена связь с лечебным учреждением и с органами, осуществляющими расследование причин ДТП, для установления гражданства других пострадавших лиц и оказания пострадавшим необходимой помощи.
#ConsNews По сообщению Посольства Украины в государстве #Израиль, 28 марта ц.г. произошло #ДТП в результате которого загинул...Опубликовано Департамент консульской службы МИД Украины28 март 2016 г.