В ДТП в Израиле погибла украинка, ее муж находится в тяжелом состоянии

21:48, 28 марта 2016
Общество
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Консульскими должностными лицами безотлагательно установлена связь с лечебным учреждением и с органами, осуществляющими расследование причин ДТП.

В Ізраїлі в ДТП загинула українка / Фото УНІАН

Сегодня, 28 марта, в Израиле произошло ДТП в результате которого погибла гражданка Украины, а ее муж, тоже украинец, находится в тяжелом состоянии.

Об этом Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило на своей странице в Facebook.

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"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести еще четверо человек, однако их гражданство пока не известно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консульскими должностными лицами безотлагательно установлена связь с лечебным учреждением и с органами, осуществляющими расследование причин ДТП, для установления гражданства других пострадавших лиц и оказания пострадавшим необходимой помощи.

#ConsNews По сообщению Посольства Украины в государстве #Израиль, 28 марта ц.г. произошло #ДТП в результате которого загинул...

Опубликовано Департамент консульской службы МИД Украины28 март 2016 г.

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