В ДТП в Израиле погибла украинка, ее муж находится в тяжелом состоянии

Сегодня, 28 марта, в Израиле произошло ДТП в результате которого погибла гражданка Украины, а ее муж, тоже украинец, находится в тяжелом состоянии.

Об этом Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило на своей странице в Facebook.

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"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести еще четверо человек, однако их гражданство пока не известно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консульскими должностными лицами безотлагательно установлена связь с лечебным учреждением и с органами, осуществляющими расследование причин ДТП, для установления гражданства других пострадавших лиц и оказания пострадавшим необходимой помощи.