В Израиле автобус на скорости влетел в мусоровоз, есть погибшие
16:44, 04 августа 2013Мир
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Четыре человека погибли, 35 получили ранения в результате столкновения автобуса и мусоровоза в центральной части Израиля, сообщает в воскресенье газета Times of Israel.
Автобус и мусоровоз столкнулись в Израиле / Фото : prichal.com
Столкновение произошло близ города Гедера на Транс-израильском шоссе. Автобус ехал из Ришон-ле-Циона в город Беэр-Шева, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, автобус врезался в мусоровоз, который стоял на обочине дороги, после чего оба транспортных средства перевернулись.
Участок дороги, на котором произошло ДТП, был перекрыт.
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