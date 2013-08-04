В Израиле автобус на скорости влетел в мусоровоз, есть погибшие

Столкновение произошло близ города Гедера на Транс-израильском шоссе. Автобус ехал из Ришон-ле-Циона в город Беэр-Шева, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, автобус врезался в мусоровоз, который стоял на обочине дороги, после чего оба транспортных средства перевернулись.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, был перекрыт.