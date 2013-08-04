В Израиле автобус на скорости влетел в мусоровоз, есть погибшие

16:44, 04 августа 2013
Мир
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Четыре человека погибли, 35 получили ранения в результате столкновения автобуса и мусоровоза в центральной части Израиля, сообщает в воскресенье газета Times of Israel.

автобус израиль / Фото : prichal.com

Столкновение произошло близ города Гедера на Транс-израильском шоссе. Автобус ехал из Ришон-ле-Циона в город Беэр-Шева, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, автобус врезался в мусоровоз, который стоял на обочине дороги, после чего оба транспортных средства перевернулись.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, был перекрыт.

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