Следующее заседание суда по делу Кернеса назначили на 4 апреля

Следующее судебное заседание в Киевском районном суде Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса назначено на 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание по данному делу длилось около трех часов. Во время заседания были допрошены три свидетеля со стороны обвинения.

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В конце заседания Кернес в очередной раз заявил, что в связи с тяжелым физическим состоянием, не в состоянии еженедельно приезжать в Полтаву и подал ходатайство о проведении заседаний не чаще, чем два раза в месяц.

"Я не пользуюсь своим положением, но так случилось, что я попал в инвалидную коляску. Чувствую себя плохо, мне нужна реабилитация. Если этого не произошло, возможно, я сюда бы прибегал или на велосипеде ездил", - обратился Кернес к судье.

Ходатайство поддержали и адвокаты подсудимого.

Судья, выслушав всех участников процесса, назначил рассмотрение дела на 4 апреля. Если же подсудимый не сможет явиться, судья попросил заранее уведомить суд, направив соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, на прошлом заседании в Киевском районном суде Полтавы по делу Кернеса, которое состоялось 14 марта, адвокат заявил, что длительные переезды и сам судебный процесс изнурительны для мэра, поэтому предложил провести следующее заседание через две недели. Кернес согласился со своим адвокатом и попросил сделать такой график слушаний постоянным.

Судья назначил следующее заседание на 28 марта.

Справка УНИАН. Городской голова Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана в марте 2014 года.

2 марта 2015 г. Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля 2015 г. Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 г. неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.