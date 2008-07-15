С сентября Украина перейдет на европейскую статистику

С сентября текущего года в Украине планируется перейти на систему расчетов статистики по методике Евростата.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что Госкомстат вводит постепенное изменение методики в соответствии с европейскими нормами.

«Мы постепенно вводим новые формы расчетов - будут изменены весовые коэффициенты. В принципе, это делается каждый год, однако ранее этот вопрос не политизировался в такой степени, как сейчас», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Министр выразил надежду, что новая методика расчетов статистики может быть введена уже до сентября. При этом Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что вводить ее необходимо тогда, когда в стране будет зафиксирована дефляция либо нулевая инфляция.

«Мы планируем полностью адаптироваться к системе, которую использует Евростат. И использовать те подходы, которые используются в большинстве стран Европы», - сказал министр.

Вместе с этим, Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что после введения новой системы расчетов статистики будет вполне корректно сравнивать текущие статистические данные с данными аналогичных периодов прошлых лет. Однако среднегодовые показатели будут рассчитываться несколько иначе, добавил он.

При этом министр отметил, что июньский показатель инфляции, который рассчитывался с некоторым изменением методики, превысил показатель, который мог бы быть получен при расчете по старой системе, на 0,5%.

«У нас получилась инфляция в июне 0,8%, хотя могла быть 0,3%», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине в июне к маю 2008 года рост инфляции составил 0,8%, в июне т.г. к июню 2007 года - 29,3%.