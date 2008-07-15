В Тернопольской области от удара молнии загорелась церковь ХІХ века

В селе Нараев Бережанского района Тернопольской области от удара молнии загорелась церковь, построенная в начале ХІХ века.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре общественных связей областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, пожар возник 14 июля в 16.20 в церкви Воздвижения честного креста, построенной в 1830 году.

Пламя частично повредило деревянные конструкции купола.

По словам работников МЧС, во время тушения пожара было спасено материальных ценностей на сумму около 1 млн. гривен.