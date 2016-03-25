Украине нужно на международном уровне решать проблему пропавших без вести – комиссар СЕ по правам человека

Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс после своего шестидневного визита в Украину, пишет Радио Свобода.

«От СБУ мы получили информацию, что количество без вести пропавших лиц достигает 690. В так называемой «ДНР» назвали цифру в 411 человек. Но у меня нет никакой возможности проверить эти цифры. Эту проблему нужно решать на международном уровне. Чем больше мы ждем, тем меньше возможностей найти этих людей. Украине нужно делать все возможное, чтобы избежать создания новых препятствий для совместного существования в будущем. Нужно также минимизировать изоляцию Донецкого региона от остальной Украины», – сказал Муйжниекс.

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Отмечается, что комиссар Совета Европы встретился с президентом, министром финансов, министром иностранных дел, омбудсменом и представителями общественных организаций. Он также встретился с лицом, которое называет себя «заместителем омбудсмена» группировки «ДНР», во время своего двухдневного визита в Донецк.

«Слышал от людей в Донецке, что выплату пенсий людям с неподконтрольных территории остановили. По моему мнению, это попытка преодолеть возможное мошенничество среди внутренне перемещенных лиц, которые на самом деле таковыми не являются. В результате много невинных людей не получают пенсий. Министр финансов Украины пообещала пересмотреть этот вопрос. Люди должны получать пенсии, несмотря на то, где они живут», – считает Нилс Муйжниекс.

Кроме этого, Муйжниекс пообщался с бывшими заключенными с обеих сторон и отметил, что повсюду они испытывали плохое обращение, побои, сексуальные домогательства, высмеивание.

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«Мы получали информацию о так называемых «чистках» на неподконтрольной территории. Однако у нас нет надежных источников, которые бы подтвердили, что лица, которые нарушали права человека, были привлечены к ответственности на той стороне», – сказал Муйжниекс.

По словам комиссара, несмотря на его желание, ему так и не позволили посетить тюрьмы на территории, захваченной группировкой «ДНР».

Отмечается, что по результатам визита в Украину комиссар Совета Европы по правам человека опубликует официальный отчет.