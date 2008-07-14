В Киеве запасов муки осталось лишь на неделю

Сегодня председатель правления ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА заявил, что с 15 июля столичные хлебозаводы, входящие в состав ОАО «Хлеб Киева», вынуждены прекратить отгрузку хлеба предприятиям и частным предпринимателям, которые занимаются реализацией хлеба вне столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Хлеб Киева».

«На такой шаг нас вынудила пойти ситуация, которая сложилась на наших хлебокомбинатах. Учитывая то, что запасов муки остается на неделю, мы не можем позволить себе оставить жителей столицы без хлеба. Ежедневно за пределы Киева вывозится свыше 100 тонн хлебной продукции. И если этот хлеб будет оставаться в столице, то мы сможем некоторое время удерживать ситуацию», - заявил И.МАЗУРИКА.

Он отметил, что в данный момент идет работа над решением вопроса относительно компенсаций хлебопроизводителям и формирования новой системы ценообразования, для чего создана рабочая группа, в которую вошли представители Киевской городской госадминистрации и депутаты Киевсовета.

Председатель правления ОАО «Хлеб Киева» заявил, что это вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. В результате постоянно увеличивающейся задолженности хлебопекарных предприятий перед поставщиками существует реальная угроза остановки хлебозаводов. Так, на днях был остановлен хлебозавод в Броварах из-за отключения газа за долги предприятия, подчеркивается в сообщении.