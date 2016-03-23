В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о передаче Савченко Украине

Об этом сообщил источник в Кремле, передает РБК.

"Не читайте "Грани.ру", — опроверг РБК появившееся сообщение источник в Кремле, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Напомним, о том, что Савченко может быть отправлена в Украину в течение ближайших двух недель, сегодня сообщил сайту "Грани.ру" российский посол в Украине Михаил Зурабов на закрытой встрече в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы за якобы убийство российских журналистов. Также суд присудил ей штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.