СМИ: Савченко передадут Украине в ближайшие две недели

Об этом сообщил на закрытой встрече российский посол в Киеве Михаил Зурабов, сообщает "Грани.ру".

Он не уточнил, идет ли речь об обмене Савченко на арестованных россиян.

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По словам собеседника "Граней", присутствовавшего на встрече, Зурабов отметил, что российская сторона была готова вернуть Савченко к 8 марта, однако в Москве передумали после нападения на российское посольство в Киеве, после чего Донецкий городской суд отложил слушания по делу летчицы, а та в знак протеста объявила голодовку.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы за якобы убийство российских журналистов. Также суд присудил ей штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

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После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.