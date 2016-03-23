Житель Лисичанска получил условный срок за сепаратистский призыв в Интернете

Как сообщает прокуратура Луганской области, установлено, что в феврале 2016 года обвиняемый разместил на странице одного из Интернет-ресурсов, опубликованной в социальной сети, текст, содержащий публичные призывы к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

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В ходе досудебного расследования молодой человек полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся и заключил соглашение о признании вины.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 1 год.