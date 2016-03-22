СБУ завершила расследование дела главаря "ЛНР" Плотницкого, среди пунктов обвинения - похищение Савченко

Как сообщили УНИАН в пресс-центрах СБУ, Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. Совместно с организованной преступной группой он также участвовал в похищении и незаконном лишении свободы старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, ее незаконной переправке через государственную границу.

Читайте такжеМИД отреагировало на решение суда по Савченко: это приговор самой России

В рамках уголовного производства расследовалось совершение главарем "ЛНР" преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.

По поручению прокуратуры Киева сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты его материалы для ознакомления.

В ближайшее время уголовное производство в отношении Плотницкого будет направлено с обвинительным актом в суд.

Читайте такжеВ Латвии задержали ранее высланного из Украины журналиста пропагандистского канала Russia Today (відео)

Как сообщал УНИАН, суд в России сегодня приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Читайте такжеРоссийский суд отказался изучать видеозапись задержания Савченко

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.