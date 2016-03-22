СБУ завершила расследование дела главаря "ЛНР" Плотницкого, среди пунктов обвинения - похищение Савченко
Следователи Службы безопасности Украины завершили заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению главаря террористической организации "Луганская народная республика" Игоря Плотницкого в совершении ряда преступлений.
Как сообщили УНИАН в пресс-центрах СБУ, Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. Совместно с организованной преступной группой он также участвовал в похищении и незаконном лишении свободы старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, ее незаконной переправке через государственную границу.
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В рамках уголовного производства расследовалось совершение главарем "ЛНР" преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.
По поручению прокуратуры Киева сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты его материалы для ознакомления.
В ближайшее время уголовное производство в отношении Плотницкого будет направлено с обвинительным актом в суд.
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Как сообщал УНИАН, суд в России сегодня приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».
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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.
Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.