Автоперевозчики создали теневую сеть на киевском направлении

Ровенские автоперевозчики создали теневую сеть перевозок на киевском направлении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, этот факт был установлен в результате проверок автоперевозчиков, работающих на киевском направлении, проведенных правоохранителями Ровенской области и работниками территориального отделения Глававтоинспекции в первом полугодии 2008 года.

В целом по результатам проверок были вынесены 645 постановлений о нарушении законодательства относительно нерегулярных автобусных перевозок и начислено штрафных санкций на сумму свыше 740 тыс. грн.

По данным прокуратуры, проверки засвидетельствовали, что в области создана теневая сеть регулярных перевозок на киевском направлении, которые маскируются под нерегулярные перевозки, хотя рейсы оформляются в соответствии с действующим законодательством.

То есть на указанном направлении осуществляются регулярные перевозки пассажиров, но без прохождения перевозчиками процедуры конкурса, без разрешения заказчика перевозок, то есть нелегально. Такие „нерегулярные" перевозки являются наиболее потенциально опасными с точки зрения безопасности автоперевозок.