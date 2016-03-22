30% украинцев хотят АТО до победы, а 16% - избавиться от оккупированного Донбасса, чтобы не мешал - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 февраля 2016 года.

Социологи отметили, что неопределенным является общественное мнение относительно дальнейших действий по урегулированию конфликта на Донбассе: 29,9% опрошенных считают, что следует продолжать АТО до восстановления контроля Украины над оккупированными территориями, 22,6% поддерживают придание этим территориям особого статуса в составе Украины, а 21,5% поддержали бы отделение этих территорий от Украины.

Вместе с тем социологи подчеркнули, что по сравнению с мартом 2015 года несколько уменьшилась доля тех, кто выступает за продолжение АТО до восстановления контроля Украины над оккупированными территориями (с 32,8% до 29,9%), более заметно (с 30,6% до 22,6%) снизилась доля тех, кто поддерживает предоставление этим территориям особого статуса в составе Украины, несколько возросла доля тех, кто выступает за отделение этих территорий от Украины (17,9% до 21,5%).

При этом те граждане, которые выступают за отделение занятых боевиками территорий, чаще всего мотивируют это нежеланием, чтобы жители этих территорий влияли на политику Украины и получали средства из украинского бюджета (74,9% среди тех, кто поддерживает отделение этих территорий, то есть 16,1% от общего количества). Лишь 17,8% из них поддерживают отделение этих территорий потому, что считают, что жители этого региона имеют право на самоопределение. К тому же, доля таковых по сравнению с ноябрем 2015 года уменьшилась (тогда она составляла 27,2%), а доля тех, кто мотивирует поддержку идеи отделения этих территорий нежеланием, чтобы жители этих территорий влияли на политику Украины и получали средства из украинского бюджета, возросла (в ноябре 2015 года она составляла 62,4%).

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В ситуации, когда респондентам предлагается выбор между альтернативами в отношении сосуществования Украины и неподконтрольной части Донбасса – в частности, 1) предоставлением Донбасса особого статуса с возможностью его влияния на политику Украины (в том числе и международную) и 2) прекращением любых отношений (в т.ч. экономических) между Украиной и неподконтрольными территориями Донбасса, - то предоставление особого статуса поддерживают 23,1% опрошенных (это несколько меньше, чем в ноябре 2015 года, когда этот вариант ответа выбрали 27,6% респондентов), а прекращение любых отношений - 45% (столько же, сколько и в ноябре 2015 года).

На вопрос относительно поддержки внесения в Конституцию положения о том, чтобы «особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определялись отдельным законом», утвердительный ответ дали 21% респондентов, тогда как 49,1% не поддерживают внесение такого положения в Конституции. По сравнению с сентябрем 2015 года снизилась доля тех, кто поддерживает внесение этого положения в Конституцию (тогда она составляла 24,2%), и возросла доля тех, кто это не поддерживает (в сентябре 2015 года она составляла 44,4%).

В рамках исследования был опрошен 2021 респондент возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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