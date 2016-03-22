Порошенко посетил церемонию прощания с Лесем Танюком (фото)
13:31, 22 марта 2016Общество
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Президент Петр Порошенко посетил церемонию прощания с режиссером театра и кино, народным артистом и бывшим депутатом Верховной Рады Лесем Танюком, которая проходит в Киеве.
Порошенко попрощался с умершим Танюком / Фото УНИАН
Кроме него, на церемонии были замечены, в частности, бывший председатель парламента Александр Мороз и нынешний первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий (см. галерею).
Танюка должны похоронить сегодня на Байковом кладбище в Киеве.
Как сообщал УНИАН, артист и экс-нардеп умер 18 марта на 78-м году жизни.
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