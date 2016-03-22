Порошенко посетил церемонию прощания с Лесем Танюком (фото)

13:31, 22 марта 2016
Общество
1836 0

Президент Петр Порошенко посетил церемонию прощания с режиссером театра и кино, народным артистом и бывшим депутатом Верховной Рады Лесем Танюком, которая проходит в Киеве.

порошенко танюк прощание похороны / Фото УНИАН

Кроме него, на церемонии были замечены, в частности, бывший председатель парламента Александр Мороз и нынешний первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий (см. галерею).

Танюка должны похоронить сегодня на Байковом кладбище в Киеве.

Как сообщал УНИАН, артист и экс-нардеп умер 18 марта на 78-м году жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter